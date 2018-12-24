عام / الصحف السعودية
الاثنين 1440/4/17 هـ الموافق 2018/12/24 م واس
الرياض 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يستقبل ضيوف الجنادرية من المفكرين والأدباء
الملك سلمان: الثقافة بمفهومها الشامل قاسم مشترك بين شعوب العالم
خادم الحرمين يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن عبدالعزيز
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين
خادم الحرمين يعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا المد البحري
خادم الحرمين يقر الترتيبات التنظيمية لهيئة مكة والمشاعر
ولي العهد يرعى تخريج طلاب كلية الملك فيصل الجوية ويشهد عرضاً لـ«الصقور السعودية»
ولي العهد يتلقى برقيات عزاء ومواساة
ولي العهد يعزي الرئيس ويدودو
الفيصل للأمانات: عززوا العربية في الإعلانات واللوحات
أمير القصيم: رجال الأمن متفانون لمنع الجريمة
أمير جازان يدشن «ريادة» لتمكين ذوي الإعاقة
نجاح عملية فصل السيامي التنزاني «أنيشيا وملينيز»
المملكة ترأس لجنة الملاحة الجوية بمجلس التعاون
مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى بينهم عضو كنيست
رصد 63 خرقاً حوثياً في الحديدة خلال ثلاثة أيام
العثور على مخازن أسلحة وخنادق في مديرية باقم
مصر: السجن عشر سنوات لمرشد الإخوان
مصرع 14 إرهابياً في تبادل لإطلاق النار بسيناء
اعتقال 52 داعشياً في العراق
الانسحاب الأميركي يعيد تشكيل خارطة النفوذ في سورية
مقتل سبعة مسلحين غرب أفغانستان
ارتفاع حصيلة قتلى «تسونامي» بإندونيسيا
تراجع احتجاجات «السترات الصفراء» واعتقال 100 في باريس
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