الرياض 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يستقبل ضيوف الجنادرية من المفكرين والأدباءالملك سلمان: الثقافة بمفهومها الشامل قاسم مشترك بين شعوب العالمخادم الحرمين يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن عبدالعزيزخادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرينخادم الحرمين يعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا المد البحريخادم الحرمين يقر الترتيبات التنظيمية لهيئة مكة والمشاعرولي العهد يرعى تخريج طلاب كلية الملك فيصل الجوية ويشهد عرضاً لـ«الصقور السعودية»ولي العهد يتلقى برقيات عزاء ومواساةولي العهد يعزي الرئيس ويدودوالفيصل للأمانات: عززوا العربية في الإعلانات واللوحاتأمير القصيم: رجال الأمن متفانون لمنع الجريمةأمير جازان يدشن «ريادة» لتمكين ذوي الإعاقةنجاح عملية فصل السيامي التنزاني «أنيشيا وملينيز»المملكة ترأس لجنة الملاحة الجوية بمجلس التعاونمستوطنون يهود يقتحمون الأقصى بينهم عضو كنيسترصد 63 خرقاً حوثياً في الحديدة خلال ثلاثة أيامالعثور على مخازن أسلحة وخنادق في مديرية باقممصر: السجن عشر سنوات لمرشد الإخوانمصرع 14 إرهابياً في تبادل لإطلاق النار بسيناءاعتقال 52 داعشياً في العراقالانسحاب الأميركي يعيد تشكيل خارطة النفوذ في سوريةمقتل سبعة مسلحين غرب أفغانستانارتفاع حصيلة قتلى «تسونامي» بإندونيسياتراجع احتجاجات «السترات الصفراء» واعتقال 100 في باريس// يتبع //06:18ت م0002