وفي موضوع متصل، كتبت صحيفة "الرياض" افتتاحيتها بعنوان (احتفاء ثقافي): تتجاوز الثقافة ومدلولاتها العميقة المفهوم التقليدي السائد الذي يحصرها في مقولات ومفاهيم ومصطلحات فضفاضة؛ إذ إنها تتبدّى فعلاً حضارياً راقياً به تقاس الشعوب والأمم المتحضّرة. من هنا فإن إيلاءها الاهتمام الكبير ووضعها في قلب اهتمام قيادتنا الرشيدة يبدو موقفاً طبيعياً بل لازماً.ورأت أن الثقافة -كما أبدت المواقف والتجارب- تعدّ أرقى تمظهرات الرُّقيّ في العيش البشري من خلال دورها الجوهري في إعلاء القيم الروحية والوقوف في وجه غلواء الحياة المادية التي تسعى لطمس الهويّات والسلوكيات القويمة كما أنها تمثّل خط دفاع مهم ضد أي تسليع للبشر فضلاً عن تسييجهم ضدّ الأفكار المتطرّفة التي تغذّي الإرهاب الذي يسعى لأن يتقنّع بقناع ديني أو حتى سياسي.وأردفت بالقول: المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 33» شكّل صورة حضارية لافتة استقطبت -وتستقطب- كل عام أطيافاً مختلفة من المثقفين والمفكرين؛ وبات مناسبة عالمية يزدهي بها وطننا الذي يستقبلهم بكل حب وترحاب عاكساً الصورة الحقيقية للثقافة في أزهى أدوارها ومعانيها. وما استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمفكرين والأدباء من داخل وخارج المملكة إلا ترجماناً صادقاً لهذا الاحتفاء بالفكر والثقافة؛ ولعل لقاءه -حفظه الله- بمفكرين يوم أمس يجدّد تأكيد قيمة الثقافة والفكر في وجدانه وعقله. كما أن كلمته الضافية التي أكد فيها أنّ هذا المهرجان يجسد تراث المملكة، ويعكس تنوع التراث في بلادنا، ويسهم في توعية الأجيال الشابة بهذا التراث، كما يسهم المهرجان في تعزيز التواصل الثقافي العالمي، وما وجود المفكرين والمثقفين هنا إلاّ دليل على ذلك؛ يعمّق هذا التقدير ويعطي رسالة واضحة لأهمية الثقافة والفكر في قلب قادة هذه البلاد على مرّ السنين.وبيّنت أن هذه القيمة العالية للفكر والأدب والتراث تجلّت في قلوب وعقول الضيوف الذين اعتبروا أنّ الثقافة تمثل بمفهومها الشامل قاسماً مشتركاً أساسياً بين شعوب العالم وعاملاً مهماً لتعزيز الأمن والسلم وترسيخ مفهوم التعايش والحوار العالمي من أجل مستقبل أفضل.وخلصت إلى القول: إن الاهتمام بالثقافة بما هي تراث وفكر وأدب وإبداع، هو من أولويات سياسة المملكة العربية السعودية معتبرين أن حضورهم إلى هذه الأرض المعطاءة تعبير منهم عن الإقرار بذلك، واعتراف بما لأيادي هذه القيادة البيضاء من فضل على حملة الأقلام والمبدعين صناع الأفكار.// يتبع //06:18ت م0004