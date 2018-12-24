جاكرتا 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسارتفعت حصيلة ضحايا المد البحري في إندونيسيا إلى 281 قتيلاً وإصابة أكثر من ألف شخص.وأفادت وكالة التخفيف من الكوارث في إندونيسيا بأن 57 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين، مشيرة إلى إمكانية ارتفاع أعداد القتلى.وقال المتحدث باسم الوكالة، سوتوبو بورو نوجروهو إن 11687 شخصًا نزحوا بسبب حادثة موجات المد البحري التي ربما تكون ناجمة عن انهيارات أرضية تحت سطح البحر نتيجة ثوران بركان ماونت اناك كراكاتو، الذي يقع على مضيق سوندا الفاصل بين جاوة وسومطرة.// انتهى //07:22ت م0007