طرابلس 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الاحتفالات التي تشهد ليبيا بيوم الاستقلال، موضحة أن ليبيا نالت استقلالها بفضل جهود ابنائها، داعيةً الجميع إلى أخذ العبر من هذا اليوم من أجل التوحد والتضحية والتنازل من أجل الوطن.وأبرزت لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، إذ بحثا تطورات الوضع السياسي في ليبيا، إضافة إلى تطوير العلاقات الثنائية وسبل تنمية وتطوير التعاون بين البلدين. إلى جانب بحث عدد من الملفات تتعلق بالتعاون الاقتصادي والأمني وتفعيل اتفاقية الصداقة المشتركة والترتيب للقاءات اللجان المشتركة مطلع العام المقبل.وأشارت الصحف إلى لقاء القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بالرجمة شرق مدينة بنغازي، وتم بحث المستجدات على الساحة المحلية والدولية، والعلاقات بين البلدين والتعاون المشترك بين ليبيا وإيطاليا في شتى المجالات، والعمل على المصالحة الشاملة بين جميع الأطراف، والعمل من أجل تنفيذ الخطة الأممية لعودة الاستقرار.ونقلت تأكيد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، على دعم مجلس النواب الكامل لإجراء الانتخابات خلال العام القادم.وأخبرت عن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تأكيده أن الإجراءات الأخيرة التي أقرها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لمعالجة الأوضاع في المنطقة الجنوبية ليست مسكنات وإنما حلول جذرية حقيقية لبعض المشاكل، موضحًا أن المنطقة الجنوبية بحاجة إلى إظهار هيبة الدولة من خلال المؤسسات الأمنية.وعرجت الصحف على تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وتأكيده على العلاقات المميزة التي تربط بين البلدين، مجددُا دعم بلاده لحكومة الوفاق وجهود المصالحة الوطنية وللمسار الديمقراطي.// انتهى //08:00ت م0008