نجران 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واساعتمدت جامعة نجران في الجلسة الأولى لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1439 - 1440هـ التي عقدت يوم أمس الأول بمقر الجامعة، لوائح عمادة معهد الدراسات والاستشارات.وأكد عميد معهد الدراسات والخدمات الاستشارية الدكتور علي آل مزهر أن المعهد يعد من منافذ الجامعة على المجتمع، ويمثل وسيلة مناسبة لاستثمار الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة في الجامعة لخدمة المجتمع بقطاعيه العام والخاص، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للخبراء والمستشارين في الجامعة للاستفادة من معارفهم وخبراتهم في معالجة قضايا المجتمع، وتقديم الدراسات البحثية والاستشارات.وأوضح أن اللوائح الإدارية والمالية لعمادة المعهد تشتمل على 79 مادة تنظم عمل المعهد وتحدد أولوياته ونطاق الصلاحيات بما يتناسب مع دوره الريادي في دعم التمويل الذاتي للجامعة وتعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي والخاص لاستثمار الإمكانات البشرية من خبراء ومستشارين وباحثين في الجامعة، إضافة إلى اللوائح المنظمة لبيوت الخبرة والتي تعد من المرتكزات الأساسية في العمل الاستشاري بالجامعة حيث تتيح الفرصة لأعضاء هيئة التدريس لإنشاء بيوت الخبرة في مجالات تخصصهم لتقديم البرامج التخصصية للقطاعين الحكومي والخاص.// انتهى //09:20ت م0009