إسلام آباد 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم بتطورات عملية المصالحة الأفغانية والاتصالات الجارية بين دول المنطقة والأطراف المعنية بها لإنجاحها.وأشارت إلى ترحيب باكستان بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول خفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان، حيث اعتبرته باكستان خطوة إيجابية نحو الأمام.وأخبرت عن تعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة إسلام آباد تحسباً لخروج احتجاجات حزبية ضد قرار متوقع من محكمة الاحتساب الباكستانية ضد زعماء سياسيين.وتابعت تطورات الوضع في إندونيسيا بعد كارثة التسونامي التي خلفت مئات القتلى والجرحى.وتناقلت أنباء مقتل جندي باكستاني بنيران أطلقتها القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.أمنياً أخبرت الصحف عن نجاح الشرطة الباكستانية في اعتقال أربعة إرهابيين من عناصر "تنظيم القاعدة ـ فرع جنوب آسيا خلال عملية نفذتها في مدينة ديرة غازي خان بإقليم البنجاب.أفغانياً تطرقت صحف باكستان إلى تطورات الوضع الأمني حيث قُتل سبعة مسلحين فى عمليتين عسكريتين بإقليم فرح غرب أفغانستان.وأخبرت كذلك عن مقتل ستة كشميريين خلال اشتباكات مع الشرطة الهندية في الشطر الهندي من إقليم كشمير.// انتهى //10:10ت م0012