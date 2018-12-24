شبوة 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 44 طنًا و400 كيلو غرام من السلال الغذائية في مديرية العين بمحافظة شبوة، يستفيد منها 3,600 فرد، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية لـ 9 محافظات يمنية.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروع.//انتهى//10:23ت م0013