نجران 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسهيأ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران، المواقع الأثرية، والتاريخية، والسياحية لاستقبال زوّار المنطقة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي 1440هـ .وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بنجران، صالح بن محمد آل مريح، أنه تم تكليف عدد من الموظفين المؤهلين للعمل خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي لاستقبال الزوّار وتقديم الشرح والإيضاح عن تلك الأماكن الأثرية ومدى مكانتها وأهميتها من حيث الآثار والتاريخ، مشيراً إلى أن العمل سيكون على فترتين صباحية من الساعة 9 صباحاً حتى 12 ظهراً، ومسائية من 4 عصراً حتى 6 مساءً، وذلك في موقع الأخدود الأثري والقصر التاريخي بحي أبا السعود.هذا وتحتضن مدينة نجران العديد من المواقع والتاريخية والأثرية مما جعلها مقصداً ووجهة سياحية لكثير من الزوّار والوفود الرسمية للاطلاع على تاريخها وآثارها العريقة.// انتهى //10:28ت م0015