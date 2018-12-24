عمان 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسأنهى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تأمين حزمة متكاملة من الاحتياجات الشتوية لأطفال اللاجئين السوريين في مخيم الأزرق بمحافظة الزرقاء الأردنية، سيستفيد منها 5,956 طفلا سوريا .وتشتمل المساعدات بطانيات للأطفال وأطقم شتوية والتي يبلغ مجموعها ( 23,825) قطعة شتوية .وقامت الكوادر الميدانية للمركز بالإجراءات اللوجستية والميدانية لهذا المشروع بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين (UNHCR) والمجلس القومي النرويجي (NRC)، بهدف أن يسيتفيد اللاجئين السوريين من هذه المساعدات قبيل اشتداد البرد وانخفاض درجات الحرارة لأدنى معدلاتها .// انتهى //10:29ت م0016