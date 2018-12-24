القاهرة 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن استقلال القضاء سيظل ركنا أساسيا من بنيان المجتمع، وحصنا للعدالة والدستور، مشددًا على أهمية مساهمة مجلس الهيئات القضائية في مواصلة تطوير النظام القضائي وتعزيز دعائمه.وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها رئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد مع وزير البحرية الأمريكي ريتشارد سبنسر، وتناولت التعاون العسكري بين البلدين.وأبرزت تمكن أجهزة الأمن المصرية من تصفية 14 مسلحًا داخل بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي اليمنية، مشيرة إلى الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الجيش وميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران بمديرية "حيدان" غربي محافظة صعدة شمالي اليمن.وعرجت على المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مع المسئولين الليبيين والتي تناولت تطورات العملية السياسية والتعاون الثنائي بين البلدين.وأشارت إلى الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة اقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.وتناقلت صحف مصر في متفرقات أخرى، مقتل وإصابة 1072 شخص إثر هجوم موجات المد البحري "تسونامي" التي ضربت السواحل الجنوبية لجزيرة سومطرة وغرب جزيرة جاوة الإندونيسية.//انتهى//10:37ت م0017