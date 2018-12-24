عمان 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واستواصل عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية ل 4,363 لاجئا سوريا في مخيم اللاجئين السوريين في الأردن للأسبوع الـ 311 منذ إنشاء الخدمات الطبية هناك .وجاءت عيادة الطب العام كأعلى نسب لعدد المراجعين لتبلغ 1,272 مراجعا، تلاها مباشرة عيادات الأطفال 1,215 مراجعا، كما استقبلت العيادة النسائية 408 مراجعات ، فيما تلقى 309 لاجئين سوريا العلاج في عيادة الباطنية ، وتعاملت عيادة الأذنية مع 308 حالات ، وعيادتا الجراحة والإجراءات 254 حالة.كما تعاملت عيادتا الأسنان مع 233 حالة قدم لها العلاج المناسب ، فيما بلغ مراجعي عيادة العظام 143 حالة ، و عيادة اللقاحات استقبلت 78 طفلا قدمت لهم اللقاحات اللازمة، فيما بلغ عدد المراجعين لعيادة التغذية والرعاية الصحية 143 حالة .يذكر أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقدم الأدوية الطبية للمرضى بالمجان، وهي أحد البرامج الصحية التي يقدمها المركز للأشقاء السوريين في الأردن .// انتهى //10:39ت م0018