عام / عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها الطبية لـ 4,363 لاجئا سوريا في الأردن
الاثنين 1440/4/17 هـ الموافق 2018/12/24 م واس
عمان 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واس
تواصل عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية ل 4,363 لاجئا سوريا في مخيم اللاجئين السوريين في الأردن للأسبوع الـ 311 منذ إنشاء الخدمات الطبية هناك .
وجاءت عيادة الطب العام كأعلى نسب لعدد المراجعين لتبلغ 1,272 مراجعا، تلاها مباشرة عيادات الأطفال 1,215 مراجعا، كما استقبلت العيادة النسائية 408 مراجعات ، فيما تلقى 309 لاجئين سوريا العلاج في عيادة الباطنية ، وتعاملت عيادة الأذنية مع 308 حالات ، وعيادتا الجراحة والإجراءات 254 حالة.
كما تعاملت عيادتا الأسنان مع 233 حالة قدم لها العلاج المناسب ، فيما بلغ مراجعي عيادة العظام 143 حالة ، و عيادة اللقاحات استقبلت 78 طفلا قدمت لهم اللقاحات اللازمة، فيما بلغ عدد المراجعين لعيادة التغذية والرعاية الصحية 143 حالة .
يذكر أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقدم الأدوية الطبية للمرضى بالمجان، وهي أحد البرامج الصحية التي يقدمها المركز للأشقاء السوريين في الأردن .
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10:39ت م
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