جدة 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسيشارك فرع وزارة الاعلام بمنطقة مكة المكرمة بمعرض الصور الفوتوغرافية "بياض" ضمن فعاليات الحديقة الثقافية الذي تنظمه محافظة جدة بساحة النورس بالواجهة البحرية الخميس القادم لمدة عشرة أيام.وأوضح مدير عام فرع وزارة الاعلام بمنطقة مكة المكرمة وليد بافقيه , أن المشاركة في المعرض تأتي كأول مبادرات الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ضمن ملتقي مكة الثقافي " كيف نكون قدوة؟ " الذي يقام في موسمه الثالث تحت عنوان "كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة" , مشيراً إلى أن الوزارة ستشارك في المعرض بـ 38 صورة لأشهر المصورين السعوديين الذين يجسدون في صورهم معاني الروحانية والإنسانية في مناسك الحج والعمرة.من جانبها أبانت مديرة الفنون الجميلة بوكالة وزارة الاعلام للشؤون الثقافية حليمة مظفر, أن الوزارة تحرص من خلال مشاركتها في المعرض على نقل أدق ملامح المشاعر الإنسانية التي لا تجدها إلا في الحج عبر الصورة الفتوغرافية , معربة عن شكرها وتقديرها لكل المصورين المشاركين في هذه المناسبة.// انتهى //10:48ت م0019