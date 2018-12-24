الرياض 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسالتقى معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جاويد والوفد المرافق له .وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في عدد من المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين.ورحب الدكتور عبدالله أبوثنين في بداية اللقاء بالسفير جاويد والوفد المرافق له، منوهاً بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين في عدد من المسارات الحضارية والتنموية.وأطلع السفير أحمد جاويد، في ختام اللقاء على البرامج والمبادرات التي تعمل عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الهادفة إلى تطوير وتنظيم سوق العمل في المملكة.// انتهى //11:24ت م0023