اعزاز 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعمه لقطاع الثروة الحيوانية للأسر الأكثر احتياجاً في سوريا إذ يعد إلى جانب القطاع الزراعي من أهم القطاعات الحيوية في توفير الأمن الغذائي وسبل العيش لمعظم الأسر.حيث قدم فريق المركز 92 نعجة، مع توفير الأعلاف بنوعيها المركبة والمالئة مجانًا ل 46 مستفيداً وبمعدل نعجتين لكل مستفيد في قرى أرشاف و الصالحية في منطقة أعزاز بمحافظة حلب السورية.ويستهدف المشروع الأسر الأشد احتياجاً من المقيمين والنازحين ذوي الخبرة السابقة في تربية المواشي من خلال تقديم الأغنام والأبقار ودعم الأعلاف والعناية البيطرية واللقاحات ضمن مدة تنفيذ المشروع.وتأتي هذه الجهود الإنسانية والإغاثية من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب السوري خلال أزمته الإنسانية الراهنة.// انتهى //11:25ت م0024