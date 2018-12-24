الخرطوم 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تأكيد القوات المسلحة السودانية التفافها حول قيادتها، وحرصها على مكتسبات الشعب وأمن وسلامة المواطن.ونشرت الصحف إعلان حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان قرب انفراج الأزمة الاقتصادية وأن هناك بشريات ومعالجات في الطريق لحل الأزمات الراهنة.وأخبرت صحف الصباح عن وصول رئيس فريق مراقبي الأمم المتحدة المكلّف الإشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة، الجنرال الهولندي باتريك كمارت إلى المدينة اليمنية.ولفتت الانتباه إلى مقتل 14 إرهابياً على يد قوات الأمن المصرية أمس شمال سيناء.وأشارت إلى إحباط جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني خلال الثلاثة أشهر الأخيرة صفقات تسريب ما يقارب من ثلاثة آلاف دونم وثلاثة عقارات إلى المستوطنين، في ست محافظات بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها محافظة القدس.// انتهى //11:29ت م0025