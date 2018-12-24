بغداد 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واستابعت الصحف العراقية الصادرة اليوم الجدل الدائر بين الكتل السياية العراقية حول إلغاء أو الإبقاء على مجالس المحافظات أو التمديد لها.وتناولت اهتمام الجهود المبذولة لإكمال الحقائب ‏الوزارية الشاغرة المتوقع أن تتم في جلسة مجلس النواب القادمة, متوقعة عقد اجتماعات بين القوى السياسية خلال الساعات المقبلة من أجل ‏الانتهاء من هذه الأزمة.وعرجت الصحف على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2019 ‏والتعديلات المقرحة عليها من قبل مجلس النواب مشيرة إلى أن البرلمان سيجري 50 تغييرًا على القانونوفي شأن محلي آخر أبرزت صحف إقرار المحكمة الاتحادية العليا، أمس بعدم دستورية الرواتب التقاعدية لرئيس وأعضاء البرلمان العراقي.وفي الشأن العربي أبرزت الصحف الإعلان عن وفاة شاب فلسطيني صباح أمس السبت متأثرًا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في شرق البريج في وسط قطاع غزة الجمعة الماضية.// انتهى //11:39ت م0026