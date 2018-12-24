الرياض 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسأوضحت صحة الرياض أن إجمالي الفحوص المخبرية والإشعاعية بالمستشفيات التابعة لها بلغ نحو " 12052382 " فحصاً خلال العام الحالي 2018م .وبينت أن مجموع الفحوص المخبرية بلغ "11167068" فحصاً ، كما بلغ إجمالي عدد الفحوصات الإشعاعية خلال نفس الفترة "885314" فحصاً .ومن جانب آخر نفذت "صحة الرياض" مؤخراً عددا من البرامج والمبادرات التي تهدف الى تحسين تجربة المريض في مرافقها الصحية ، ومن ذلك برنامج لقياس تجربة المرضى وهو إحدى مبادرات الصحة التي تهدف إلى تمكين المستفيدين الرئيسين " المرضى وذويهم " من المشاركة في التحسين عبر قياس رضاهم بعد الحصول على الخدمات الصحية المختلفة في المنشآت التي تعمل تحت مظلة الصحة من خلال استبيانات مصممة لكل رحلة على حدة، وعبر طرف ثالث مستقل لضمان الحيادية في النتائج ، ويعمل البرنامج على قياس الرضا في المستشفيات، والمراكز التخصصية، والرعاية الصحية الأولية، وبنوك الدم، ومراكز الإقلاع عن التدخين، ومراكز فحص ما قبل الزواج، وغيرها من الخدمات المقدمة.// انتهى //12:42ت م0041