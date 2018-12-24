الرباط 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بموجة التنديد والاستنكار من كل مكونات المجتمع المغربي، بالعمل الإجرامي الذي تعرضت له سائحتان نرويجية و دانماركية في منطقة جبلية وسط المغرب.وتناولت مخلفات المد البحري" تسونامي" الذي اجتاح أمس جزيرتي سومطرة و جاوا باندونيسيا ،و خلف مقتل أكثر من مائتي شخص و إصابة العشرات.وتابعت الصحف تطورات الوضع في اليمن، مشيرة إلى وصول الفريق الأممي المكلف بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع إلى مدينة الحديدة غربا.وأبرزت أن اتفاق وقف إطلاق النار يقضي بانسحاب المتمردين من ميناء الحديدة، وانسحاب القوات المقاتلة من الطرفين من هذه المدينة المطلة على البحر الأحمر.وتناولت الصحف مستجدات الشأن الفلسطيني، وتناقلت إعلان الرئيس محمود عباس عن حل المجلس التشريعي الفلسطيني، ودعوته إلى إجراء انتخابات تشريعية في غضون ستة اشهر.وواصلت رصدها لردود الفعل داخل الولايات المتحدة و خارجها، على قرار الرئيس الأمريكي سحب قوات بلاده من سوريا.// انتهى //12:44ت م0042