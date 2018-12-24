إسلام آباد 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسالتقى الرئيس الأفغاني أشرف غني في القصر الرئاسي بالعاصمة كابل وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي وصل صباح اليوم إلى أفغانستان في إطار جولته الخارجية الحالية.وأوضح التلفزيون الحكومي الباكستاني أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك عملية السلام الأفغانية.من جهة أخرى عقد وزير الخارجية الباكستاني مباحثات على مستوى الوفود مع نظيره الأفغاني صلاح الدين رباني تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك والتقدم في عملية السلام والمصالحة الأفغانية بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والتجارية بين البلدين.واتفق الجانبان على تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والثقافية الثنائية بين باكستان وأفغانستان، إلى جانب مواصلة التشاور الثنائي فيما يخص القضايا الإقليمية.// انتهى //12:51ت م0043