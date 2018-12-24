الرياض 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسحصل مركز المحاكاة وتنمية المهارات بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن على الاعتماد الأولي من الجمعية الأمريكية للمحاكاة الصحية Society for Simulation in Healthcare، وذلك بعد اجتيازه لتقييم شامل للالتزام بمعايير الاعتماد من تنظيم الإجراءات واللوائح الخاصة بتطبيق التدريب من خلال المحاكاة، وتجهيز المركز بالقوى العاملة المختصة في مجال التدريب، بالإضافة إلى إقامة البرامج والأنشطة المبنية على المحاكاة.وأوضح المدير العام التنفيذي للتعليم والأبحاث والمشرف على المركز الدكتور عبدالعزيز الحميضي، أن هذا الاعتماد جاء نتاج لجهود فريق العمل ودعم القيادات لتوفير أفضل الخدمات وتطبيق أعلى معايير الجودة في التعليم الصحي، كما يعزز الاعتماد سعي المركز لتحقيق رسالة الجامعة للريادة في التعليم وذلك لبناء اقتصاد معرفي بشراكة عالمية والإسهام في جهود التحول الوطني في المجال الصحي.ومن جهته أشار المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي الدكتور أحمد أبو عباة أن اعتماد الجمعية الأمريكية للمحاكاة الصحية مصدر فخر واعتزاز لفريق العمل الذي سعى لوضع الاستراتيجيات ورسم التوجهات والمخططات الهادفة لتطوير التعليم الصحي والوصول لأعلى مستويات التميز والريادة.وأوضحت وكلية الجامعة للشؤون الصحية الدكتور غادة بن سيف بأن الحصول على الاعتماد يسهم أن يكون مركز جامعة الأميرة نورة مرجعاً للمحاكاة في المنطقة لما يقدمه من إسهامات لرفع مستوى الخدمات الصحية وتعزيز الكفاءات التي بدورها تحد من نسبة الأخطاء الطبية، بالإضافة إلى تقديم التعليم والتدريب المتطلب من قبل الكليات الصحية والمستشفى الجامعي والمجتمع الطبي، باستخدام أساليب المحاكاة التعليمية والتدريبية والبحثية وفقاً لأحدث ما توصلت له التقنية، وتوفير بيئة تعليمية تكرس مبادئها على تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى وتطبيق معايير عالية المستوى مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 لتطوير الرعاية الصحية.يذكر أن مركز المحاكاة بجامعة الأميرة نورة من المراكز المتميزة على مستوى العالم حيث يقع على مساحة 28 ألف متر مربع ويتكون من أربعة طوابق تحوي على معامل وقاعات تدريبية وثمان غرف عمليات جميعها تستخدم أكثر من 225 دمية محاكاة بجودة عالية، والمركز مجهز بأحدث أجهزة المحاكاة المربوطة بنظام صوتي ومرئي يسهم في العملية التعليمية.//انتهى//12:54ت م0044