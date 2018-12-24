الرياض 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسوقّع المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي أمس, اتفاقية عقد تنفيذ مشروع الدراسة التقويمية على المستوى المؤسسي مع نائب المدير التنفيذي والعضو المنتدب لكلية الفارابي خالد بن عبدالعزيز الزومان, بحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى, وذلك بمكتب معالي الوزير بالرياض.ونصّ العقد الموقع على قيام المركز بتنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى المؤسسي لكليات الفارابي الأهلية بالرياض، بهدف تأهيلها للحصول على الاعتماد الأكاديمي على المستوى المؤسسي.//انتهى//12:55ت م0045