ريف حلب الشرقي 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية وجبات غذائية للعائلات السورية النازحة لريف حلب الشرقي عبر تشغيل المطبخ الخيري، استفاد منها 6 آلاف شخص.وأكد مدير المطبخ المركزي أحمد نعيمة الالتزام بمعايير الصحة والنظافة في إعداد وطبخ وتوزيع الطعام على العائلات المستهدفة، مبينًا أن التوزيع يتم بشكل يومي ويستفيد منه الأرامل والأيتام والعائلات المحتاجة الذين يفتقرون للطعام، وتشتمل الوجبات على الفاصوليا واللحم والأرز والشعيرية والبطاطا المسلوقة وغيرها من الوجبات الساخنة.كما سيقوم المركز بتوزيع 5 آلاف سلة غذائية في الأيام القليلة القادمة.وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في سوريا إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للوقوف مع الأشقاء في الأزمةالتي يمرون بها.// انتهى //12:55ت م0046