الرياض 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسأصدرت طالبات قسم الصحافة والنشر الإلكتروني العدد الأول من مجلة "رؤية" ضمن مشروع تخرج أول دفعة من طالبات كلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.ويأتي هذا الإصدار في الوقت الذي تحتفي فيه الكلية بتخريج الدفعة الأولى من طالباتها بنهاية الفصل الدراسي الأول، التي تضم نحو 200 طالبة من تخصصي الصحافة والنشر الإلكتروني والعلاقات العامة، بعد أن أدرجت الجامعة برنامج الإعلام لطالباتها قبل اربعة سنوات، حيث شهد البرنامج من ذلك الوقت اقبالا كبيرا، فاق عدد الملتحقات فيه عن 1000 طالبة.وتهدف مجلة "رؤية" التي حملت شعار (طموحنا عنان السماء) إلى تسليط الضوء على رؤية المملكة وأهدافها ومشاريعها وآخر المستجدات باستخدام صحافة البيانات وفن الانفوجرافيك، إضافة إلى التعريف ببرامج ومبادرات الجامعة ورؤيتها ورسالتها، والخدمات التطويرية والبحثية التي تقدمها للطلاب والطالبات للمضي نحو التحول لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.وتركز المجلة في الوقت ذاته على أنشطة وإنجازات الكليات والعمادات، والحركة العلمية والتعليمية في الجامعة ومبادرات الطلاب والطالبات في مجال الإبداع والاختراع والاستثمار، والمشاركات في اللقاءات والمؤتمرات العلمية على الصعيدين المحلي والعالمي.من جانبه أكد صاحب السمو الأمير الدكتور سعد بن سعود عميد كلية الإعلام والاتصال بالجامعة، أن إدراج تخصص الإعلام للطالبات خطوة رائدة في مجال التعليم، لاسيما وأنه ينطلق من استراتيجية الجامعة نحو طرح التخصصات التي تلامس احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة، لافتا إلى أن الكلية حرصت على إدراج التخصصات الجديدة والمهمة للطالبات كالصحافة والنشر الإلكتروني، والعلاقات العامة، والإعلان والاتصال التسويقي، والجرافيكس والوسائط المتعددة التي تحظى جميعها بإقبال كبير منذ ادرجها قبل أربعة أعوام.وقال سموه :" إن المملكة تشهد نموًا وتطورًا ملموسًا في مجال تعليم المرأة وتطوير مهاراتها في شتى المجالات والتخصصات، حيث سعت القيادة الرشيدة ـــ حفظها الله ـــ إلى التوسع الكبير في افتتاح الجامعات بفروعها النسائية؛ لتنمية قدرات المرأة السعودية وتمكينها من المجالات القيادية وتحفيز مشاركتها في النهضة الوطنية الشاملة"، مؤكدا أن كوكبة خريجات الدفعة الأولى من الكلية في تخصصات جديدة ونوعية، هي خير هدية تقدمها الجامعة للوطن بكل ثقة وفخر واعتزاز.وقدّم عميد الكلية الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ــ على ما تلقاه الجامعة من دعم وتأييد، مشيدا بجهود معالي مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان ابا الخيل في دعم كلية الإعلام والاتصال وتعزيز مخرجاتها بما يواكب التطورات الحديثة في مجال الإعلام والاتصال.وثمن سموه إصدار مجلة "رؤية" التي أعدتها خريجات قسم الصحافة والنشر الإلكتروني، مؤكدا أن هذا الإصدار دليل على جودة ونوعية مخرجات القسم، التي تتطلع لها الجامعة لخدمة الدين والوطن وولاة الأمر، مختتما حديثه بتهنأة الطالبات الخريجات وأسرهن، متمنيا لهن مستقبل زاهر وحياة عملية ناجحة.من جهتها بينت عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام والاتصال رئيس تحرير مجلة رؤية نوير الشمري، أن فريق عمل المجلة اختار أن ينطلق في محتوى الإصدار من أهداف رؤية المملكة، إيمانا بأهمية وانعكاسات الرؤية في تحقيق التنمية المستدامة للمملكة، وتفعيلا للمفاهيم الأساسية التي قامت عليها الرؤية، بوصفها خطوة لتحويل المخرجات التعليمية ضمن العناصر الفعالة، التي تحمل مسؤولية العمل الحقيقي والنافع للمجتمع والجامعة، مثمنة دعم فضيلة معالي مدير الجامعة, وعميد كلية الاعلام وفريق العمل بالكلية للاستثمار بالكوادر الوطنية وتحفيزها نحو التميز والعمل النافع.وأوضحت، أن المجلة تتطلع إلى أن تنضم إلى محطات الكلية التدريبية، لتكون مركزا للتدريب الفعلي على الإنتاج الصحفي والإلكتروني من خلال الإصدار الورقي وموقع المجلة على شبكة الانترنت، إضافة إلى التركيز على رفع مهارات المتدربات في فنون الكتابة والتحرير الصحفي، وإعداد التقارير الخاصة والقصص الخبرية، وتطبيق الإخراج الصحفي وفقا للاتجاهات الحديثة، وتوظيف هذه الجهود في تغطية فعاليات الجامعة المختلفة وإنجازاتها في المجالين الأكاديمي والاجتماعي بما يخدم مسيرتها الطموحة نحو الريادة العلمية والعملية.الجدير بالذكر أن المجلة تميزت بغلافها الذي حمل صورة خاصة لولي العهد ـ حفظه الله ـ ، فضلاً عن محتواها الخاص واخراجها الحديث وأبوابها المتنوعة ، حيث ضمت في طياتها ثماني أبواب رئيسة منها: وطن طموح ،مجتمع الجامعة، الإعلام والاتصال، مدارات، كما ركزت على إنجازات خادم الحرمين الشريفين بمناسبة البيعة الرابعة، في حين احتوى الإصدار على تقرير عن رؤية المملكة 2030 وأهدافها في قطاع التعليم.واستعرضت المجلة، الإنجازات الهامة في الجامعة وتحديدا في مركز الطالبات كإدراج تخصصي الهندسة والتربية، وفتح الصالات الرياضية للطالبات، فيما قدم الإصدار ملف تعريفي كامل عن كلية الإعلام والاتصال وآخر المستجدات بها.// انتهى //13:16ت م0047