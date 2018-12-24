الجنادرية 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واستبادل زوار الجنادرية في " مجلس بيت الشعر " بقرية نجران التراثية الحديث مع الرواة والشعراء مستذكرين قصص الأباء والأجداد وكفاحهم واحتفاظهم بتقاليدهم الأصيلة التي توارثها الأجيال أباً عن جد .وتناول الرواة حترش بن محمد آل حشيش, وناصر بن مبارك الصقور, ودغثم بن مهدي آل صليع، خلال سردهم بعض الروايات والقصص الجوانب التاريخية في المنطقة نجران وبعض الشواهد التي توثق لمواقع تاريخية وأثرية وقصص تحكي عن ماضي المنطقة العريق وحاضرها المشرق.كما ألقى عدد من شعراء المنطقة والزوار العديد من القصائد التي تتغنى بحب الوطن والإنتماء اليه .وقدم المنظمون بقرية نجران للزوار القهوة العربية والتمر النجراني مرحبين بهم بطريقتهم الخاصة "ارحبو ".// انتهى //13:19ت م0048