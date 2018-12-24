القدس المحتلة 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم شابًا فلسطينيًا بعد أن داهمت منزله في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، فيما اعتقلت الليلة الماضية فتى فلسطيني من بلدة الرام شمال مدينة القدس.وفي سياق آخر هدم مقدسي سورًا محيطاً بمنزله في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بضغط من بلدية الاحتلال في القدس؛ التي كانت أخطرته بضرورة هدمه، بحجة بنائه دون ترخيص.إلى ذلك سلّمت سلطات الاحتلال، بمركز اعتقال وتحقيق "القشلة في باب الخليل (من أبواب القدس القديمة) الناشط المقدسي نظام رشدي أبو رموز ، من سكان بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، قراراً بإبعاده عن الأقصى المبارك لمدة خمسة عشر يوما.// انتهى //13:19ت م0049