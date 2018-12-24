الكويت 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 9ر3 نقطة ليبلغ عند مستوى 4ر5096 نقطة بنسبة ارتفاع تبلغ 08ر0%.وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر101 مليون سهم تمت من خلال 3911 صفقة نقدية بقيمة 8ر12 مليون دينار كويتي (نحو 24ر42 مليون دولار أمريكي).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر4 نقطة ليصل إلى مستوى 01ر4719 نقطة وبنسبة ارتفاع 09ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 15ر76 مليون سهم تمت عبر 2632 صفقة نقدية بقيمة 5ر4 مليون دينار (نحو 85ر14 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر3 نقطة ليصل إلى مستوى 08ر5304 نقطة وبنسبة ارتفاع 07ر0 %من خلال كمية أسهم بلغت 4ر25 مليون سهم تمت عبر 1279 صفقة بقيمة 3ر8 مليون دينار (نحو 39ر27 مليون دولار).// انتهى //13:24ت م0052