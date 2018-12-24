بيروت 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيروت عن مساعدة نقدية إضافية خلال فصل الشتاء للعائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا إلى لبنان التي تضاف إلى المساعدة الطارئة للأونروا المتمثلة ببدل الطعام وبدل الإيواء.وأوضحت الأونروا في بيان أن المساعدة الشتوية المُضافة ستقدم مبالغ مالية عبر المصارف اللبنانية ابتداًء من 26 ديسمبر 2018 م.وأشارت الأونروا إلى أن معونتها الماليّة للنازحين تشكل عاملًا مساعدًا لنحو 31 ألف لاجئ فلسطيني مهجر من سوريا إلى لبنان ، وأغلبهم يعانون من البطالة وشح الموارد المالية.// انتهى //14:36ت م0091