بريدة 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, أن الدولة انتهجت بناء الإنسان قبل البنيان، وسعيها الدائم لتقديم كل دعم ومتابعة لازدهار الوطن وتطوره ليحقق منجزاته التي تسهم في تنميته، لافتاً سموه الانتباه إلى أن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدة "سرب" كأول معهد متخصص في التدريب على صناعة الخطوط الحديدة في المملكة وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، يُعد مرفقا حيويا يصنع كفاءة الإنسان وتخريج شباب سعودي ذي كفاءة عالية لخدمة الوطن ليصل بأبنائه إلى عنان السماء.وأشار سموه إلى أن الطموح كبير لنرى أبناء الوطن يستقطبون من دول أخرى لقيادة القطارات، ليشاهدوا تميز الشباب السعودي في هذا المجال بكل كفاءة واقتدار ، مباركًا للخريجين تخرجهم وما حققوه من نتائج طيبة، وأن هذا هو المكسب الحقيقي الذي أنشئ من أجله المعهد من خلال تخصصاته النوعية، مؤكدًا أن الوطن ينتظر منهم المشاركة الفاعلة في ميادين العمل، حاثهم على بذل المزيد من الجهد والمثابرة لتحقيق أفضل النتائج، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.جاء ذلك بعد أن رعى سمو أمير القصيم اليوم حفل تخريج 235 متدرباً من المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب"، ودفعهم إلى ميادين العمل في مجال الخطوط الحديدية، بحضور رئيس هيئة النقل العام رئيس مجلس إدارة معهد "سرب" الدكتور رميح الرميح، ونائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني راشد الزهراني، وعدد من المسؤولين، بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة.وفور وصول سموه لمقر الحفل عزف السلام الملكي، ثم بدء الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، عقب ذلك ألقى رئيس هيئة النقل العام رئيس مجلس إدارة معهد "سرب" الدكتور رميح الرميح, كلمة رحب في مستهلها بسمو أمير القصيم، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية بين الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل أبناء الوطن لتولي زمام إدارة وتشغيل وصيانة مرافق قطاع الخطوط الحديدية، عبر تخصصات تضم قيادة القطارات والإشارات والتحكم وصيانة القاطرات والعربات وخدمة الركاب، مؤكدًا أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمقر المعهد بمدينة بريدة، وسام فخر ودافع لتقديم المزيد من الجهد لتوطين هذا القطاع، واعدًا بمواصلة العمل الجاد ليتسنم المعهد مركز التميز في قطاع النقل الحديدي.عقب ذلك, ألقى نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني راشد الزهراني, كلمة رحب فيها بسمو أمير القصيم، ورعايته لحفل الخريجين, الذي يأتي تأكيدًا للدعم الذي توليه القيادة الحكيمة لقطاع التدريب التقني لهذه المنشأة للإسهام بالتنمية الشاملة، لافتًا الانتباه إلى أن الشراكات الاستراتيجية للمؤسسة مع القطاع الخاص لتمكن الشباب السعودي من تدريب تطبيقي كامل عبر 29 معهدًا في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن معهد "سرب" يُعد أنموذجًا لعملية التوطين وسد احتياجات سوق العمل بكوادر سعودية متخصصة.بعد ذلك, ألقى مدير عام معهد "سرب" المهندس عبدالعزيز الصقير، كلمة ثمن فيها تشريف سمو أمير القصيم لرعايته حفل تخريج 235 متدربًا من خريجي المعهد, ومشاركة أبنائه المتدربين في يوم تخريجهم فرحتهم، منهم 138 خريجًا يمثلون الدفعات الثالثة والرابعة والخامسة لشركة "سار"، في مهن قائدي قطار نقل الركاب ونقل المعادن وفنيي صيانة العربات والقاطرات والإشارات والاتصالات والتحكم وخدمات المحطات والركاب، و 97 خريجًا يمثلون الدفعة الأولى والثانية لمشروع قطار الحرمين، 44 منهم بمهنة قائدي القطارات, و53 بمهنة فنيي التشغيل والتحكم وأمن وسلامة السكة.تلا ذلك, كلمة الخريجين التي ألقاها نيابة عنهم الخريج تركي الشمري, شكر فيها سمو أمير القصيم لمشاركته فرحتهم, منوهًا بما توليه القيادة الحكيمة للوطن وأبنائه، واعدًا أنه وزملائه سيخدمون الوطن بكل تفاني وإخلاص لتحقيق التطلعات ورؤية المملكة 2030 في دفع عملية التنمية الوطنية.إثر ذلك, شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا عن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" الفكرة والنشأة والتطور، ثم كرم سمو الأمير فيصل بن مشعل شركاء النجاح، كما تسلّم سموه من رئيس هيئة النقل العام درعاً تذكارياً بهذه المناسبة، فيما كرم الخريجين , بعدها التقطت الصور التذكارية للخريجين مع سموه.// انتهى //14:37ت م0093