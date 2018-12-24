البطين 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واستستعد بلدية مركز البطين، بمنطقة القصيم لأقامت فعاليات "مهرجان ربيع البطين الرابع", الذي ينطلق - بمشيئة الله تعالى - الخميس المقبل في ساحة البلدية رقم 2 وسط البطين.وأوضح رئيس البلدية المهندس فوزان السابق, أن فعاليات المهرجان تستمر لمدة أسبوع, وتشمل الخيمة الشتوية, وألعاب أطفال, والأسر المنتجة, وجوائز للحضور والمشاركين من الأسر المنتجة.// انتهى //14:37ت م0094