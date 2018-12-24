عام / بلدية البطين تستعد لإقامة فعاليات ربيع البطين الرابع
الاثنين 1440/4/17 هـ الموافق 2018/12/24 م واس
البطين 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واس
تستعد بلدية مركز البطين، بمنطقة القصيم لأقامت فعاليات "مهرجان ربيع البطين الرابع", الذي ينطلق - بمشيئة الله تعالى - الخميس المقبل في ساحة البلدية رقم 2 وسط البطين.
وأوضح رئيس البلدية المهندس فوزان السابق, أن فعاليات المهرجان تستمر لمدة أسبوع, وتشمل الخيمة الشتوية, وألعاب أطفال, والأسر المنتجة, وجوائز للحضور والمشاركين من الأسر المنتجة.
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