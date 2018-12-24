بيروت 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسطالبت الفصائل الفلسطينية في لبنان ، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة.وأكدت الفصائل الفلسطينية خلال اعتصام في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان، أن الفلسطينيون يتعرضون لحرب إبادة حقيقية من خلال ما تقوم به قوات الاحتلال من اعتداءات تستهدف البشر والحجر والشجر.وناشدت الفصائل في بيان وزع خلال الاعتصام كافة المنظمات الدولية المعنية بالعمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية وإجبار الاحتلال على احترام حقوق الإنسان وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وشددت الفصائل في بيانها على أن السياسة العدوانية الإسرائيلية على الفلسطينيين يُشكل عقبة أمام السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.وطالبت بضرورة استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم المساعدات للاجئين والنازحين الفلسطينيين بانتظار عودتهم إلى وطنهم.// انتهى //14:38ت م0095