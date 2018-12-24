مكة المكرمة 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واساستقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بمكة المكرمة اليوم, نائب وزير الشؤون الدينية بسلطنة بروناي دار السلام بنقيران داتو الحاج بهروم، والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال, مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج, والتطرق للخدمات والتسهيلات التي تتشرف وزارة الحج والعمرة بتقديمها لحجاج ومعتمري سلطنة بروناي.وأوضح معاليه أن الوزارة تعمل بدعم وتوجيه من معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن على تطوير الإمكانات ورفع الأداء لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا عمل الجميع وفق منظومة متكاملة للسعي إلى الرقي بالخدمات, تحقيقاً لأعلى معايير السلامة والراحة لحجاج بيت الله الحرام.بدوره, أشاد نائب وزير الشؤون الدينية بسلطنة بروناي دار السلام, بما تقدمه حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من خدمات وإمكانات متكاملة لتيسير هذه الشعيرة العظيمة, وليقوم حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم في راحة واطمئنان.// انتهى //14:39ت م0097