عرعر 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة عبدالله الحميدي الشمري.واطّلع سموه على التقرير السنوي لمركز المعلومات الوطني، وتقرير فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة.وثمن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، الجهود المبذولة والمقدمة في مركز المعلومات, مؤكداً أهمية الدور الذي يقوم به فرع مركز المعلومات الوطني.من جهته قدم مدير فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة، عرضًا عن أبرز الخدمات التي يقدمها المركز للقطاعات المستفيدة، وللأفراد من مواطنين ومقيمين.// انتهى //14:39ت م0098