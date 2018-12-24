الرياض 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسرأس معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور توفيق الربيعة أمس , الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة الهيئة.وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة بالرياض , مناقشة سير العمل بمبادرات التحول الوطني لاسيما نشر الخدمة الإسعافية في بعض المناطق والمدن والقرى بالإضافة الى الإطلاع على خطط الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص زيادة الكوادر البشرية الميدانية التي ستكون متواكبة مع خطط الهيئة في نشر الخدمة الإسعافية .كما بحث أعضاء المجلس القرارات التي أصدرها المجلس في الإجتماعات السابقة والمستجدات حيالها .وكذلك تعديل بعض الإدارات وإستحداث بعض الإدارات التي من شأنها أن تسرع من تنفيذ بعض مبادرات التحول الوطني وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م .وناقش المجلس كذلك عمل اللجان الفرعية وأتخذ القرارات المناسبة بشأنها ، واطلع المجلس في الإجتماع على الأعمال التي قامت بها الهيئة خلال العام 2018م وأبرز مستهدفات الهيئة للعام 2019م بما يسهم من تعزيز مكانة الهيئة سواء على الصعيد المحلي او الدولي وبما يرسخ مفاهيم العمل الإنساني .// انتهى //14:44ت م0100