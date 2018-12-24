الرياض 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسعقدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة في مقرها بمكة المكرمة اليوم, الاجتماع التنسيقي الأول بين الوزارة ووزارة الحج والعمرة، والمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، لبحث آليات مشاركة دعاة الوزارة في حملات حجاج الداخل.وبدأ الاجتماع بكلمة للأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة المكلف الشيخ محسن بن سيف الحارثي، نوه فيها بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات جليلة وعظيمة للحجاج والمعتمرين والزوار، وحرص واهتمام معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على تطوير العمل الدعوي ومشاركة الدعاة بالحملات، تحقيقا لرؤية المملكة 2030 .حضر الاجتماع الأمين العام للجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة الشيخ سليمان بن فهد الخميس، ومسؤول توجيه الدعاة للحملات الشيخ عبدالملك بن محمد العساكر، والأمين العام للمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل عدنان بن صالح اليامي، ومدير إدارة التراخيص لشؤون حجاج الداخل عبدالله الصاعدي.// انتهى //14:44ت م0101