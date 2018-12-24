الدمام 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واستواصل بلدية صفوى التابعة لبلدية محافظة القطيف الجولة الرقابية, ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, بالتعاون مع أمانات المملكة, وذلك للتأكد من سلامة المواد الغذائية.وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل، أن الجولات التفتيشية والرقابية تهدف إلى الوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت التجارية، لتعزيز السلامة الغذائية، ما يسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، مشددًا على ضرورة التزام هذه المنشآت بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين.من جهته, أوضح رئيس بلدية صفوى المهندس نايف القحطاني، أن الجولات التفتيشية أسفرت عن إغلاق 12 محلًا تجاريًا, وضبط 185 مخالفة, وتوجيه 104 إنذارات، ومصادرة وإتلاف 600 كيلوجراما من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي, إضافة إلى تحصيل غرامات مالية بحق المخالفين.وأضاف أن الحملات الرقابية تأتي تأكيدًا على الجهود المستمرة التي تبذلها البلدية, وتهدف إلى الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة صفوى, وإزالة كل أشكال المشوهات للمنظر العام، بالإضافة إلى حرص البلدية على صحة وسلامة أفراد المجتمع من خلال توفير أعلى المعايير البيئية والصحية الخاصة بتداول الغذاء وحماية المستهلكين، داعيًا المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال الاتصال على 940 أو عبر قنوات التواصل التابعة للبلدية أو الأمانة.// انتهى //14:49ت م0103