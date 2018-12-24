إسلام آباد 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم ، على ارتفاع بنسبة 0.15 في المئة أي ما يعادل 57 نقطة، وأقفل عند مستوى 38308 نقطة.وبلغت كمية التداول 57693090 سهمًا نفذت في 323 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 132 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 161 شركة، واستقرت قيمة أسهم 30 شركة.وسيطرت أسهم القطاع المصرفي وشركات السماد وقطاع الطاقة على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //16:16ت م0136