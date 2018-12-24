مسقط 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسبدأت اليوم جلسات الاجتماع العاشر للجنة الخليجية لتسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية المنبثقة عن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الصحة وتستمر ثلاثة أيام.وتختص اللجنة بتسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية التي ترغب الشركات المنتجة لها بتسويقها في دول مجلس التعاون الخليجي ، بالإضافة إلى تسجيل الشركات المصنعة، وإعداد اللائحةالخليجية والأدلة الخاصة بهذه المنتجات ودراسة إشعارات سلامة الأجهزة والمنتجات الطبية التي ترد للجنة.وتضم اللجنة عضوين من كل دولة أحدهما مدير الرقابة أو مدير تسجيل الأجهزة واللوازم الطبية في الجهات الرقابية بدول المجلس، بالإضافة إلى ممثلين من مجلس الصحة لدول المجلس وتجتمع ست مرات سنويًا.ويتضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من المحاور ومنها وضع معايير تفتيش مصانع الأجهزة الطبية واستعراض آراء الدول الأعضاء حول مقترحات مملكة البحرين بخصوص توحيد معايير تصنيف المنتجات الطبية، ودراسة آراء ومقترحات الدول الأعضاء حول رسوم طلبات الشركات لتغيير المنتجات المسجلة.كما يستعرض الاجتماع نتائج التفتيش على مصانع الشركات المنتجة للأجهزة والمستلزمات الطبية، والبت في عدد من طلبات تسجيل الشركات المصنعة للأجهزة والمستلزمات الطبية ومنتجاتها، ودراسة قائمة الدراسات الإكلينيكية، علاوة على استعراض توصيات محضر الاجتماع التاسع للجنة الذي عقد في نوفمبر 2018 م.// انتهى //16:22ت م0139