تونس 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم ، نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو الذي يزور تونس حاليًا.وتناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأفاد الجيهناوي في تصريح عقب اللقاء أنه اتفق ونظيره التركي على دعوة المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين إلى الانعقاد خلال الربع الثاني من عام 2019م في العاصمة تونس.// انتهى //16:25ت م0140