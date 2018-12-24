الرياض 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واستمكّن جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، من ضبط وإحباط 5 محاولات لتهريب كمية من مادة "الهيروين" المخدرة، بلغت 822 جرامًا، بالإضافة إلى كمية من مادة "الشبوا" المحظورة "الميثا امفيتامين" بلغت 1720.10 جرامًا.وأوضح مدير عام الجمرك بندر الرحيلي، أنه جرى إحباط تلك الكمية من خلال 5 محاولات لتهريبها, لافتا إلى أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة, اشتبه المراقب الجمركي بإحدى السيدات التي كانت ضمن الرحلة، وبتطبيق معايير الاشتباه, وذلك بفحصها عبر جهاز فحص الأحشاء، جرى التأكد من نتيجة الفحص التي أثبتت إيجابيتها, حيث عُثر بداخل أحشائها على عدد 81 كبسولة تحتوي جميعها على 589 جرامًا من مادة "الهيروين" المخدرة.وأضاف أنه جرى إحباط محاولة لتهريب كمية أخرى من مادة "الهيروين" بالطريقة ذاتها عدد 32 كبسولة تحتوي على 233 جرامًا, داخل أحشاء أحد الركاب القادمين من خارج المملكة.وأشار إلى أن عملية اكتشاف محاولات تهريب الهيروين داخل الأحشاء تُعد من الطرق التي يسلكها أرباب التهريب لمحاولة إدخال المخدرات كالهيريون والكوكايين، إلا أن قدرة المفتشين الجمركيين على قراءة لغة الجسد, بالإضافة إلى التقنية المستخدمة لفحص الأحشاء تمنع دخول مثل هذه الممنوعات.وبيّن أنه جرى أيضًا إحباط 3 محاولات لتهريب كمية من مادة "الشبوا" المحظورة بلغ مجموعها 1720.10 جرام، كانت مخبأة بطرق مختلفة داخل حقائب يدوية بحوزة 3 ركاب قادمين إلى المملكة، مبينًا أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولات.// انتهى //16:27ت م0141