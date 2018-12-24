نجران 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسوقعت وزارة التعليم وجامعة نجران، اليوم، اتفاقية تعاون بينهما لتنفيذ برنامج "وظيفتك بعثتك", ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وذلك بمقر وزارة التعليم.وتتمثل الاتفاقية في توثيق التعاون بين الطرفين في مجال الربط المباشر بين الوظائف الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تحقيق الاحتياجات بشغل الوظائف بمبتعثين متخصصين مؤهلين من برنامج الابتعاث، كما تنص الاتفاقية على إتاحة فرص الابتعاث والتوظيف في البرنامج لأبناء الوطن وبناته معتمدة على الشفافية والعدالة والتحصيل العلمي والقدرات الخاصة.وأكد معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي، أن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقًا من التعاون والتكامل بين وزارة التعليم والجامعة، وتحقيقًا لأهداف المرحلة الثالثة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي المتمثلة في الموائمة الحقيقية المباشرة بين الوظيفة والتخصص، والربط بين الوظائف الحالية والمستقبلية وبين الابتعاث، لضمان الوظيفة للمبتعث بعد تخرجه، مقدماً شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى على ما تقدمه الوزارة في سبيل تطوير الجامعات ودعمها بالكوادر الوطنية المؤهلة.// انتهى //16:27ت م0142