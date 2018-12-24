الدمام 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسوقعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي والمختبر الخليجي أمس الأول؛ عقدا إطارياً لتقديم الخدمات الكهربائية، يقدم من خلالها المختبر الخليجي خدمات فنية واستشارية لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، وذلك في مقر الهيئة بالدمام.ووقع العقد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم، والرئيس التنفيذي لشركة المختبر الخليجي المهندس صالح العمري.وتشمل الاتفاقية الإطارية تقديم الخدمات الفنية والاستشارية من خدمات إدارة الأصول وتحليل الأخطار، والتحقيق في الانقطاعات والحوادث، وإجراء الدراسات الهندسية وتقييم الأداء وتقنيات الصيانة والتشغيل، إضافة إلى تقديم خدمات كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة والتدريب والتأهيل.ويأتي التوقيع في إطار التعاون والتكامل بين الشركتين، اللتين تشكلان كيانين كبيرين في أسواق الطاقة والمعرفة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.// انتهى //16:27ت م0143