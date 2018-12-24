جيزان 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسالتقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في زيارته الحالية لمنطقة جازان , ممثلي ومسؤولي القطاع الخيري بالمنطقة , بحضور وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية سليمان الزبن ومدير فرع الوزارة العمل بجازان المهندس أحمد القنفذي.ورحب معاليه ، في بداية اللقاء ، بالحضور , مقدمًا الشكر لهم على جهودهم لخدمة شريحة مهمة في المجتمع ، مبينًا أن الجمعيات الخيرية في المملكة وصلت إلى ٩٥٠ جمعية، وأن هدف الوزارة أن تصل الجمعيات إلى ألفي جمعية خلال عامين ، مؤكدًا أن الوزارة في توجهها مشجعة على أن يكون المجتمع تنموي وليس رعوي.بدوره, قدم وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية عرضاً مبسطاً عن وضع وكالة التنمية الاجتماعية وما يخص القطاع غير الربحي من جمعيات أهلية أو تعاونية أو تخصصية ومراكز أهلية والرؤية المستقبلية لما يعرف بالقطاع الثالث.من جانب آخر, بحث معالي وزير العمل مع العاملين في القطاع الخيري بمنطقة جازان من مشرفين في مركز التنمية ورؤساء ورئيسات الجمعيات ولجان التنمية ، الاحتياجات والمعوقات التي تواجه العمل الجمعيات ، إلى جانب مناقشة سبل تطوير العمل الخيري والاستثمار.// انتهى //16:28ت م0144