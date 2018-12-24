جيزان 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسرأس المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس بقاعة التميز في مبنى الإدارة بمدينة جيزان اليوم، الاجتماع الأول للمجلس التعليمي بالمنطقة، بحضور أعضاء المجلس من إدارتي تعليم جازان وصبيا من البنين والبنات.وفي مستهل الاجتماع رحب الدكتور الأحوس بأعضاء المجلس، مؤكداً أهمية المجلس والدور الكبير الذي يقوم به في تحسين العملية التعليمية بالمنطقة والارتقاء بها ومعالجة مكامن القصور إن وجدت وتبادل الأفكار والرؤى بين جميع منسوبي العملية التعليمية قيادات ومشرفين ومعلمين وطلاب.وناقش المجلس عدداً من الموضوعات ذات الأثر البعيد الذي تلامس الميدان التعليمي وتركز على تحسين البيئة التعليمية بالإضافة إلى عدد من المحاور منها المستوى التحصيلي للطلاب والطالبات، وتبني القيم والسلوكيات الإيجابية، وتنمية المهارات، وتهيئة الطلاب لسوق العمل، وأوصى في ختام الجلسة بمناقشة محور الأداء التعليمي "الواقع والتطلعات" خلال الجلسة القادمة.// انتهى //16:28ت م0145