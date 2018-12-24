الرياض 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسأكملت "أكاديمية (سابك)" في 20 ديسمبر اللقاء الثالث ضمن برنامجها القيادي المتكامل "القيادة في (سابك)" الذي عقد لمدة خمسة أيام، بمشاركة 35 من القيادات العليا في العديد من القطاعات الحكومية.قدم البرنامج نخبة من مدربي الأكاديمية المتخصصين في مجال التعليم والتطبيقات الحديثة للقيادة والإدارة، وتم التركيز على إكساب القياديين المهارات والمعارف والسلوكيات القيادية التي تجعل القائد أكثر فاعلية في منظمته بما يضمن مواكبة أحدث التطورات والتقنيات في رفع كفاءة الأداء والإنتاجية وإدارة المهام وتكوين فرق العمل، كما تضمن البرنامج عرضاَ لتجربة (سابك) في مجال تأهيل وتطوير القيادات.وأكد نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان، اعتزاز الشركة باستمرار تقديم هذا البرنامج إيماناً بأهمية التركيز على التعلم والتطوير كعناصر أساسية في بناء القادة، مبيناً أن أكاديمية (سابك) تسعى من خلال هذا البرنامج وبرامج أخرى مماثلة إلى تحقيق أهداف استراتيجية الشركة للعام 2025م، التي تصب جميعها في إطار الجهود المستمرة للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030م.من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية عبد العزيز العودان، أن هذا البرنامج يجدد حرص (سابك) المستمر على تعزيز التعاون والتكامل مع جميع القطاعات الحكومية بما يخدم مصلحة الجميع، مبيناً أهمية تطوير الموارد البشرية، كونها أساساً مهماً في استراتيجية (سابك)، والتزام الشركة بتطوير مهارات القادة ليكونوا منتجين ومستعدين لمواجهة تحديات المستقبل؛ من خلال الاستفادة من تقنيات التعليم والتطوير الحديثة.الجدير بالذكر أن برنامج (القيادة في سابك) أكمل عامه الثالث على التوالي، وقد أقيم ثلاث مرات خلال الربع الأخير من هذا العام 2018م؛ استفاد منها 105 من القياديين من مختلف القطاعات الحكومية، ويعد البرنامج تأكيداً لشراكة (سابك) مع القطاع الحكومي عبر تأهيل قياداته على تعزيز قدراتهم ومهاراتهم ورفع مستويات أدائهم من مواقعهم المختلفة، كما يمثل فرصة لمشاركة الأفكار والتجارب والخبرات مع قيادات (سابك) في بيئة تفاعلية محفزة.// انتهى //16:29ت م0147