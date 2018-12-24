الدمام 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير الجامعة العربية المفتوحة في المملكة الدكتور علي بن محمد الشهراني، ومدير فرع الجامعة بالدمام الدكتور سالم العنيزان، وعدد من منسوبي الجامعة.واطلع سموه على أبرز خطط الجامعة الحالية والمستقبلية والأقسام الدراسية والبرامج التعليمية المواكبة لرؤية ٢٠٣٠، مشيداً بمخرجات الجامعة وما توصلت إليه من تطوير في المناهج واستقطابها للطلبة المعسرين وذوي الاحتياجات الخاصة ضمن برنامج الجامعة في المنح الدراسية.وقدم وفد الجامعة لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية خلال الاستقبال نسخة من حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من هيئة الاعتماد.من جانبه قدم الدكتور الشهراني, الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على متابعته للمسيرة التعليمية للجامعة، داعياً الله العلي العظيم أن يحفظ لهذه البلاد حكومتها وشعبها وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.// انتهى //16:29ت م0148