الرياض 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واستواصل الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" هذا العام تقديم خدماتها لزوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية33" ،عبر تشغيل رحلات ترددية مجدولة تنطلق كل نصف ساعة من مواقع محددة في مدينة الرياض إلى موقع المهرجان، بإشراف هيئة النقل العام.وتأتي هذه المشاركة للعام الثاني على التوالي، انطلاقا من دور "سابتكو" كشركة وطنية رائدة في مجال النقل العام، وفي إطار سعيها نحو تعزيز شراكاتها مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في إنجاح الفعاليات والمهرجانات الوطنية.وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للتسويق بـ "سابتكو" فراس بن عبدالعزيز أبالخيل في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن هذه الخدمة يبدأ تشغيلها غداً الثلاثاء 25/12/2018م، وتستمر حتى نهاية فترة المهرجان، حيث ستنطلق الحافلات في مسار خاص إلى موقع المهرجان من عدة مواقع داخل مدينة الرياض ( مواقف نادي الرياض الرياضي ، مجمع غرناطة ، المكان مول ، مواقف ايكيا) حيث تم مراعاة الكثافة السكانية لتلك المواقع والمسافات المقطوعة عند تحديد تلك المواقع .وبين أن "سابتكو" وفرت لهذه الخدمة (150) حافلة مهيأة لهذه النوعية من الخدمات، وتخضع للمتابعة المستمرة من مركز مراقبة وتتبع المركبات.وقال أبا الخيل" تقدم هذه الخدمة بسعر رمزي ( 5 ريالات ) فقط للاتجاه الواحد، وتأتي في إطار جهود هيئة النقل العام و "سابتكو" للمساهمة في خدمة زوار المهرجان وتسهيل وصولهم إلى موقع المهرجان وعودتهم عبر خدمة آمنة، وأن تكون محفزاً لهم لتجربة هذه النوعية من الخدمات.وأكد في ختام تصريحه حرص واهتمام "سابتكو" على تقديم خدمات تلبي رغبات عملائها وتواكب التطور المتسارع في صناعة النقل العام.الجدير بالذكر أن "سابتكو" بالإضافة إلى تلك الخدمات قدمت عروضا مخفضة لتأجير الحافلات من أي مكان داخل مدينة الرياض إلى المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية33" ، والعودة بهم مرة أخرى لخدمة العائلات والمجموعات .// انتهى //16:33ت م0149