القاهرة 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسأكد الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، انعقاد القمة العربية الأوروبية بمصر في 20 فبراير 2019، مشيرًا إلى أنه يجري التحضير لها بعقد اجتماعات بين الجانبين، وأن القادة العرب والأوربيين سيبحثون كافة الموضوعات ويناقشون كل شيء.وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة لعرض نشاطات ومجالات عمل الجامعة العربية خلال 2018، إن موضوع الهجرة لن يكون الموضوع الوحيد لهذه القمة، لافتًا الانتباه إلى أن اجتماعًا وزاريًا عربيًا أوروبيًا سيعقد في 4 فبراير للإعداد القمة للنظر في الموضوعات التي يمكن أن تعتمدها القمة.وحول اختيار جامعة الدول العربية ضيف شرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019، أكد السفير حسام زكي أن هناك استعدادات كبيرة تجري حاليًا في الجامعة العربية بهذا الشأن.وبشأن القمة الاقتصادية المقبلة في بيروت قال إن جدول أعمال هذه القمة يشمل موضوعات تنموية حصريًا، مشيرًا إلى أن الجامعة العربية قامت بالتعاون مع شركائها مثل وكالات الأمم المتحدة بإعداد الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر في الدول العربية وهو مطروح على القمة العربية الاقتصادية.وبشأن القدس، أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن هناك اتصالات تجرى لحث الدول التي اعترفت بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، بأن تعترف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.كما أعلن السفير حسام زكي أن طابعًا عربيًا موحدًا سيصدر في عام 2019 يحمل شعار (القدس عاصمة فلسطين) يجرى التنسيق والإعداد الفني له حاليًا.وحول المصالحة الفلسطينية أكد السفير حسام زكي أن الجامعة لا تلعب دورًا بشأن المصالحة الفلسطينية احترامًا للدور الذي تضطلع به مصر، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بدور مرض ومناسب في هذ الخصوص، وأن الجامعة العربية توضع في الصورة من خلال الأطراف الفلسطينية حول رؤاهم في المصالحة والعثرات وكيف يمكن تجاوزها.وحول الملف الليبي، أكد أنه لا جديد في الوضع الليبي حتى الآن، لافتًا الانتباه إلى استمرار الدعم الدولي بشأن ليبيا.وبخصوص الأزمة المالية في الجامعة، قال إنه لا جديد في الأزمة المالية في الجامعة العربية، موضحًا أن نسبة سداد الحصص من قبل الدول الأعضاء في عام 2018 لا تتخطى 50 في المئة وهذه نسبة قليلة، ولا تكفي لا الأجور ولا الأنشطة.// انتهى //16:34ت م0150