الجنادرية 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسعرّفت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" بأدوارها وبرامجها وأنشطتها في مجال رعاية الأيتام، خلال مشاركتها بجناحٍ في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33).وسلطّت "إنسان" الضوء في جناحها على خدماتها المقدمة للمستفيدين، وذلك عبر توزيع «البروشورات» والرسائل التعريفية على الزوار الذين توافدوا على الجناح بشكلٍ جيد خلال الأيام الماضية، واطلعوا خلال جولتهم على أساليب الرعاية التعليمية والصحية التي تنتهجها الجمعية، إلى جانب أوجه الكفالة المتاحة وبرامجها، وأوقاف إنسان، والأسهم العشرة، وبرنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء إنسان، وغيرها.وتحرص الجمعية في كل عام على تنظيم زيارة خاصة لأبناء "إنسان" لمهرجان الجنادرية، وتمكينهم من التجول بين أروقة القرية التراثية، للتعرف على التراث الوطني، ومتابعة فعاليات المهرجان، وما تتضمنه بيوت المناطق من كنوز إرث، وثقافة، وعروض شعبية متنوعة، وذلك بهدف ربط الأبناء بتاريخ الأجداد، وتعزيز العلاقة بين أبناء "إنسان" ومجتمعهم، والإسهام في رسم الابتسامة على محياهم وإدخال السرور إلى نفوسهم.// انتهى //17:05ت م0158