السيح 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسصادرت إدارة الطوارئ في بلدية الخرج اليوم كميات من المحاصيل الزراعية مجهولة المصدر ، خلال حملة مكثفة على الباعة الجائلين في أسواق مدينة السيح، وطبقت الغرامات اللازمة بحق المخالفات المضبوطة.‏ ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الإدارات الرقابية في جهاز البلدية، والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح وضواحيها، أو في المراكز والقرى التي تقع ضمن نطاق خدمات البلدية، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 الذي يعمل على مدار الساعة.// انتهى//17:07ت م0159