الجنادرية 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واس

رصدت عدسة "واس" مشاهد توافد زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية ٣٣) لليوم الرابع على التوالي، وجوانب من تفاعلهم مع الأنشطة والبرامج والفعاليات في الأجنحة المختلفة.

وشهد المهرجان توافد وفود وسياح من جنسيات مختلفة، استمتعوا جميعاً بالعروض الشعبية والترفيهية، والأكلات الشعبية المختلفة، والألعاب التراثية، والبرامج المقدمة لمختلف شرائح المجتمع.

// انتهى //

17:11ت م

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